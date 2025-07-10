Стало известно, где откроется штаб-квартира «коалиции желающих»

Штаб-квартира «коалиции желающих» по оказанию помощи Украине будет находиться в Париже, говорится в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Отмечается, что она будет под управлением генерала высокого ранга, а спустя год переместится в Лондон, пишет ТАСС.

Штаб-квартира, которая через первые 12 месяцев переместится в Лондон, позволит партнерам гибко привлекать силы и развертывать военные подразделения для разных направлений операций, — говорится в заявлении.

В своем заявлении Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский выразили поддержку продолжению мирных переговоров между Украиной и Россией, а также высоко оценили усилия президента США Дональда Трампа по организации мирного процесса. Они также согласились на необходимость усиления санкций против Москвы, направленных на энергетический и финансовый сектора России, включая экспорт нефти и газа, «теневой флот» и поставки в РФ из третьих стран продукции военного назначения.

Геополитический аналитик Паскаль Лоттаз ранее написал, что европейские страны активизируют поддержку Украины на новом уровне, что может привести к обострению конфликта. По его мнению, сокращение поставок оружия из США вынуждает Европу ускорять действия, оставляя ей мало пространства для маневра.