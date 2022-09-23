Кипр заявил о запрете ЕС двусторонних встреч с представителями России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос сообщил, что Евросоюз запретил его стране двусторонние встречи с Россией. Поэтому была отменена встреча президента республики Никоса Анастасиадиса с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Представитель правительства Кипра уточнил, что его страна поддержит все решения ЕС, так как нужно «идти сообща». Пелеканос также рассказал, что в Нью-Йорке накануне состоялась внеочередная встреча глав МИД ЕС, в том числе кипрского министра Касулидиса. На ней обсуждалась ситуация на Украине.

Были введены в действие руководящие принципы ЕС избегать двусторонних встреч с Россией. Поэтому, учитывая такой подход, мы пошли на отмену запланированной заранее встречи [президента Кипра] с господином Лавровым, — рассказал представитель правительства Кипра.

Ранее сообщалось, что главы МИД Германии и Франции запросили встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметившая, что некоторые представители ЕС отговаривают страны — члены Евросоюза от общения с Россией.