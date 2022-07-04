Киеву предложили создать платформу для восстановления страны ЕС предложил создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила Киеву создать международную платформу для аккумуляции средств и рекомендаций по восстановлению Украины и проведения реформ, сообщает ТАСС. Также она инициировала проведение осенью всемирной конференции по содействию восстановления страны.

Платформа соберет вместе страны, институты, международные организации и гражданское общество, включая МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, и, конечно, мы пригласим к участию бизнес, — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС уже предоставил Украине порядка €6,2 млрд помощи, признав что вызовы по восстановлению Украины – «колоссальны, но не непреодолимы».

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что Украина запросила $5 млрд в месяц на ближайший квартал на поддержку экономики. По её словам, в эту сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры.

По словам главы Минфина Украины Сергея Марченко, бюджет страны из-за военных действий только на одну треть финансируется из собственных доходов, остальные две трети поступают через международные гранты и кредиты.