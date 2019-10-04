Мужчина угрожал детям шприцем, в котором находилось наркотическое вещество. Инцидент произошёл в украинской столице около одной из игровых площадок.
Подростки помешали жителю Киева вколоть себе наркотик, и он таким образом решил их отпугнуть. Детвора покинула площадку, однако сообщила о произошедшем взрослым, передаёт «
Несколько минут спустя мужчина был задержан полицией. У него обнаружили запрещённые препараты и всё необходимое для их приёма. Злоумышленник задержан.
Ранее в Якутии, как писал News.ru, был задержан водитель школьного автобуса, который находился под воздействием наркотиков. В тот момент он находился за рулём машины, в которой вёз 19 детей.
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