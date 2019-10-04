https://static.news.ru/photo/6c100784-e810-11e9-921e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина угрожал детям шприцем, в котором находилось наркотическое вещество. Инцидент произошёл в украинской столице около одной из игровых площадок.

Подростки помешали жителю Киева вколоть себе наркотик, и он таким образом решил их отпугнуть. Детвора покинула площадку, однако сообщила о произошедшем взрослым, передаёт « 112 Украина ».

Несколько минут спустя мужчина был задержан полицией. У него обнаружили запрещённые препараты и всё необходимое для их приёма. Злоумышленник задержан.

Ранее в Якутии, как писал News.ru, был задержан водитель школьного автобуса, который находился под воздействием наркотиков. В тот момент он находился за рулём машины, в которой вёз 19 детей.