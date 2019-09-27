https://static.news.ru/photo/ca5173f0-e1b7-11e9-bde8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Водителя школьного автобуса, находящегося под воздействием наркотиков, задержали в Намском районе Якутии. В момент задержания он находился за рулём машины, в которой вёз 19 детей.

Школьники ехали из Якутска в село Хатырык. С ними был классный руководитель, сообщает пресс-служба регионального УМВД . У водителя не было при себе документов, подтверждающих, что ему разрешено возить детей. Автобус также не был для этого предназначен.

Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение 38-летнего шофёра. Ему предложили пройти медицинский тест, который показал состояние наркотического опьянения. Поездка была прервана, водитель отстранён от работы.

Ранее News.ru сообщал, что автобус столкнулся с грузовиком DAF в Ярославской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое госпитализированы.