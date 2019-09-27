Водителя школьного автобуса, находящегося под воздействием наркотиков, задержали в Намском районе Якутии. В момент задержания он находился за рулём машины, в которой вёз 19 детей.
Школьники ехали из Якутска в село Хатырык. С ними был классный руководитель, сообщает пресс-служба регионального
Инспекторы ДПС обратили внимание на неадекватное поведение 38-летнего шофёра. Ему предложили пройти медицинский тест, который показал состояние наркотического опьянения. Поездка была прервана, водитель отстранён от работы.
Ранее News.ru сообщал, что автобус столкнулся с грузовиком DAF в Ярославской области. В результате ДТП один человек погиб, ещё двое госпитализированы.