Киев впервые ввёл санкции против крупнейших контрабандистов Украины

https://static.news.ru/photo/2b71761a-93de-11eb-8d81-96000091f725_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Украинские власти впервые ввели персональные санкции против «топ-10» контрабандистов страны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по данным СНБО и Службы безопасности Украины, можно назвать топ-10 украинской контрабанды, — цитирует ТАСС украинского лидера.

Зеленский не стал называть имён попавших под санкции контрабандистов, но подчеркнул, что они не будут последними. Он также добавил, что десятки должностных лиц таможенных органов были отстранены от работы, и анонсировал ужесточение таможенного законодательства.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского в поддержке проводимых в стране реформ. Беседа двух президентов продолжалась почти 50 минут, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.