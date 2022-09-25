Киев уличили в разработке сценариев «самоубийственного наступления» Член ГСА Запорожья Рогов: Киев собирается форсировать Днепр

Фото: МО Украины

Киев под руководством Пентагона занимается разработкой нескольких сценариев «самоубийственного» наступления на Запорожскую область, заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военной администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, одним из подобных планов станет форсирование украинской армией Днепра.

Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона, — сказал Рогов.

Он добавил, что в настоящее время вооруженные силы Украины ведут активный огонь по левому берегу Днепра. Последняя атака произошла по береговой линии села Ивановка, взятого под контроль ВС России.

В то же время Рогов подчеркнул, что союзные силы знают обо всех этих планах. Наступление Киева будет подавлено, выразил уверенность он.

Накануне Рогов сообщил, что в Запорожской области нейтрализовали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. По его словам, бойцы проникли в Запорожье на двух автомобилях, однако были обнаружены и обезврежены союзными силами.