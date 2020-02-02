Руководство Украины готовит встречу президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Будущие переговоры станут первой беседой двух лидеров тет-а-тет, и у них достаточно тем в повестке — в первую очередь, относительно положения венгерского меньшинства в Закарпатской области, которое беспокоит Будапешт.

Отношения Венгрии и Украины серьёзно обострились в 2017 году, когда Киев анонсировал принятие закона № 2145-VIII «Об образовании». Положения документа существенно ограничивали права национальных меньшинств, не относящихся к коренным народам, обязуя их представителей с пятого класса проходить обучение на украинском языке, а родной изучать лишь отдельной дисциплиной. Это вызвало недовольство в Будапеште, поскольку венгры составляют вторую по численности (после самих украинцев) этническую группу населения в Закарпатской области. Представители Венгрии заявляли, что после принятия закона в Киеве могут забыть о европейской интеграции, а также потребовали пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС и Украины.

Приход к власти в 2019 году Владимира Зеленского, казалось бы, снизил напряжённость. Премьер-министр Венгрии Орбан выразил надежду, что политика нового украинского лидера не будет «антивенгерской», а позднее заявил о готовности встретиться с президентом.

Зеленский, который, очевидно, во многих вопросах пытается избавиться от «багажа» своего предшественника Петра Порошенко, в свою очередь продемонстрировал движение навстречу Будапешту. Особый резонанс имело его новогоднее телевыступление, в ходе которого лидер Украины произнёс и несколько фраз на венгерском.

И после этого премьер-министр Орбан нас услышал и почувствовал, что это и есть момент, когда надо ответить, — отмечает в этой связи Кулеба.

Виктор Орбан Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции не уточнил даты будущих переговоров Зеленского и Орбана, но, судя по всему, они пройдут в ближайшее время. По словам Кулебы, «они (лидеры стран. — NEWS.ru) на встрече о чём-то должны договориться, а договорённости такого масштаба нужно очень тщательно готовить».

Вероятно, будущие соглашения коснутся, в первую очередь, именно проблемы венгров в Закарпатье. Помимо новогоднего поздравления, Киев уже запустил и другой «пробный шар» для нормализации отношений, а именно — проект нового закона № 0901 «О полном общем среднем образовании», принятый недавно Верховной радой. Согласно ему, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых в то же время являются официальными в странах Европейского союза (куда входит и Венгрия), в начальной школе будут проходить обучение на родном языке — одновременно с преподаванием государственного. С пятого класса 20% учебного процесса будет осуществляться уже на украинском. Предусмотрено постепенное увеличение этой доли — до 40% к девятому классу и не менее 60% в десятом и одиннадцатом. Со стороны Будапешта этот закон не вызвал столь острой реакции, как прошлый, 2017 года, так что основа для межгосударственного диалога уже есть.

Цели Украины в нормализации отношений с Венгрией вполне понятны. Хотя Виктор Орбан и выражал Киеву поддержку в противостоянии с Москвой и критически высказывался о присоединении Крыма к РФ, венгерский премьер всё равно считается одним из главных союзников Кремля в Европе. В этих условиях в интересах Зеленского — проявить максимальную лояльность к соседней стране и в перспективе заручиться её поддержкой не только на декларативном уровне. В частности — добиться того, чтобы Венгрия не препятствовала европейской интеграции Украины.

Главный вопрос в том, что взамен пожелает получить Орбан. Ещё шесть лет назад он требовал предоставить украинским венграм в Закарпатье автономию. Однако в подготовленном на данный момент в Киеве законопроекте о децентрализации подобного пункта нет. И Зеленский в решении данного вопроса ограничен в возможных манёврах. С учётом присоединения Крыма к РФ в 2014-м, а также сохраняющейся нестабильности в Донбассе предоставление автономии Закарпатской области сделает президента лёгкой мишенью для украинских оппозиционеров всех мастей. Поэтому, вероятнее всего, на грядущей двусторонней встрече лидеры Венгрии и Украины в лучшем случае лишь заложат основу для дальнейших переговоров, но не придут к прорывным решениям.