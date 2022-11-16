Киев признал, что использовал ПВО рядом с местом падения ракет в Польше CNN: Киев признал, что использовал ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Фото: Polski Serwis Pożarniczy

В ВСУ признали, что задействовали системы ПВО рядом с местом падения ракет в Польше, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Отмечается, что украинские военные проинформировали США и других западных союзников о том, что пытались перехватить российскую ракету с помощью противовоздушного снаряда. При этом американским высокопоставленным лицам не известно, идет ли речь о той же самой ракете, в результате падения которой погибли два человека в польском селе Пшеводув.

Украинские военные сообщили США и их союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету во время и рядом с местом нанесения ракетного удара по Польше, — указано в сообщении.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны, в заявлениях властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, рднако следом президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь президент США Джо Байден счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что не согласен с выводами западных стран об украинском происхождении упавшей ракеты. Он добавил, что Киев просит допустить его представителей к месту происшествия.