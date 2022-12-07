Киев пригрозил атаками на российские объекты вплоть до Сибири FT: в Киеве угрожают ударами по объектам в РФ, в том числе в Сибири

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти после ударов по российским аэродромам в Саратове, Рязани и Курске угрожают атаковать другие объекты инфраструктуры России, включая те, что находятся в Сибири, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновника в Киеве, занимающегося вопросами обороны. Он отметил, что теперь при атаках у ВСУ нет ограничений по дистанции.

У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири, — сказал источник.

По его мнению, атаки беспилотников ВСУ не помогут Украине переломить исход конфликта в свою сторону, однако с их помощью Киев может проводить «операции по оказанию влияния» на территории России, которые «Запад не хочет поддерживать».

Источник также обратил внимание, что те беспилотники, о которых идет речь, не производятся «Укроборонпромом» и не являются модифицированными советскими БПЛА. По его словам, данные летательные средства являются «совместной инициативой правительства и частного сектора».

По словам украинского инженера, который, как указали в FT, участвует в производстве БПЛА для украинских войск, при атаке на российские аэродромы были использованы дроны, которые могут летать на скорости, близкой к скорости звука, а также перевозить до 100 килограммов взрывчатки.

Атаки с применением беспилотников по российским военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях были осуществлены в понедельник, 5 декабря. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину и подтвердило гибель трех российских военнослужащих, при этом нанесенный ущерб в ведомстве назвали минимальным. Утром 6 декабря в районе авиабазы под Курском после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель.