Киев получил крупнокалиберные боеприпасы из Испании Советник главы МВД Украины Геращенко: Киев получил крупнокалиберные боеприпасы из Испании

Фото: ejercito.defensa.gob.es

Испания отправила пятый рейс с военной помощью Украине, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram. По его словам, в этот раз Киев получил боеприпасы к крупнокалиберным артиллерийским системам.

Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании. Детали: это уже пятый рейс с оружием, переданным Мадридом за последние дни, — написал Геращенко.

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.