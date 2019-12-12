Украинская делегация заседания Совместной рабочей группы Украина — НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО) подписала обновлённую дорожную карту.
Участники рассмотрели итоги сотрудничества в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, стороны определили приоритетные задания на 2020 год.
Встреча прошла в Брюсселе,
Как писал News.ru, Украина отнеслась с пониманием к выходу США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявила о намерении активизировать в связи с этим диалог с НАТО.
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