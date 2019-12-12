https://static.news.ru/photo/9664a326-1d19-11ea-8335-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: nato.int

Украинская делегация заседания Совместной рабочей группы Украина — НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству (СРГО) подписала обновлённую дорожную карту.

Участники рассмотрели итоги сотрудничества в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, стороны определили приоритетные задания на 2020 год.

Встреча прошла в Брюсселе, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, Украина отнеслась с пониманием к выходу США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявила о намерении активизировать в связи с этим диалог с НАТО.