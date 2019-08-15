https://static.news.ru/photo/f89fa8dc-bf78-11e9-af0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Власти Украины подготовят концепцию переходного правосудия в Крыму и Донбассе. Об этом сообщил замруководителя офиса президента страны Руслан Рябошапка по итогам встречи с главой рабочей группы по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем и прокурором автономной республики Крым в составе украинской Генпрокуратуры Гюндузом Мамедовым.

С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранение нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещение убытков будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права, — написал Рябошпака в Facebook .

Также представитель офиса Владимира Зеленского отметил, что один из приоритетов — это ратификация Римского статут, учредивший Международный уголовный суд. Его Киев подписал «почти 20 лет назад».

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по оценке экономистов восстановление Донбасса обойдётся стране в 300 млрд гривен ($11,4 млрд).