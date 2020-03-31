Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил намерения Киева относительно Донбасса. По его словам, власти не планировали вести переговоры с представителями самопровозглашённых республик.
Наша позиция неизменна, я всегда её повторяю. Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести, — отметил политик.
Как ранее писал NEWS.ru, ДНР призвала Киев выполнять Минские соглашения, а не пересматривать их. Соответствующее заявление сделала полномочный представитель самопровозглашённой народной республики Наталья Никонорова.
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