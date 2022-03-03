Киев хочет запретить морское сообщение с портами РФ

Запретить морское сообщение с российскими портами, а также обслуживание российских судов в иностранных портах требует Украина. Соответствующее заявление сделало Министерство инфраструктуры страны.

Украина направила почти 50 обращений в адрес ведущих морских держав и ассоциаций мира с <...> фактами грубого нарушения ею [РФ] международного морского права. Мы требуем прекратить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах, — говорится в сообщении.

Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась рано утром 24 февраля. К россиянам обратился президент страны Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.