https://static.news.ru/photo/880456ea-bde3-11e9-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Власти Украины планируют помешать иностранным и российским судам заходить в порты Крыма. Для этого украинская организация «Госгидрография» предложила создать морской режимный район вокруг полуострова.

По данным организации, Россия, вопреки всем международным принципам и нормам, создаёт и распространяет собственные электронные навигационные карты (ЭНК), которые дублируют украинские. Это создаёт серьёзную угрозу столкновения судов в акватории Чёрного и Азовского морей.

Первый заместитель начальника «Госгидрогрфии» Богдан Устименко подчеркнул, что организация добивается запрета на реализацию ЭНК российского производства. Следующим шагом станет создание режимного района, которое позволит пресечь незаконную деятельность РФ в территориальных водах Украины вокруг Крыма, сообщается на сайте организации.

Ранее News.ru писал, что руководство Крыма прорабатывает вопрос об открытии авиасообщения с Сирией. Об этом рассказал вице-премьер республики и постоянный её представитель при президенте РФ Георгий Мурадов.