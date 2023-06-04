Кандидат на пост генсека НАТО высказалась о присоединении Украины к Альянсу Премьер-министр Эстонии: Украина не сможет стать частью НАТО, пока на ее территории идет конфликт

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Украина не сможет стать частью НАТО, пока на ее территории идет конфликт, заявила кандидат на пост генсека Альянса, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». При этом она подчеркнула, что Североатлантический блок поддерживает стремления Киева присоединиться к организации. Трансляция велась на сайте форума.

Конечно, мы поддерживаем путь Украины к членству в НАТО. Все понимают, что этого не может произойти, пока идет война. Но нам нужны будут более четкие формулировки, чем те, что были в Бухаресте, — сказала Каллас.

3 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Wall Street Journal, что некоторые члены НАТО так боятся Россию, что не дают возможности Украине вступить в Альянс. Он добавил, что не знает, стоит ли участвовать в июльском саммите военно-политического блока в Вильнюсе, если Киев не получит какого-либо сигнала о своем статусе.

До этого он признал, что Украина не вступит в НАТО в период военного конфликта с Россией. Во время совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аланом Карисом в Киеве Зеленский подчеркнул, что не будет втягивать ни одну страну из Альянса в боевые действия.