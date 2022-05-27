В Венгрии оценили угрозу нападения России на страны НАТО В правительстве Венгрии не считают Россию угрозой для государств — членов НАТО

Фото Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

В Венгрии не считают, что Россия представляет угрозу для какого-либо из членов НАТО, заявил изданию Daily News Hungary представитель правительства страны Гергей Гуляш. По его словам, гарантией этого является в том числе хорошо оснащённая армия страны.

Мы не считаем, что Россия сейчас представляет угрозу для какого-либо государства - члена НАТО, — сообщил Гуляш.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране. По его словам, мир пребывает на пороге экономического кризиса из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций, тогда как чрезвычайное положение даст правительству «пространство для манёвра и способность к своевременной реакции» на последствия сложившейся ситуации. По мнению экспертов, такое решение позволяет консервативному премьер-министру Венгрии управлять страной, не будучи ограниченным демократическими условностями.

При этом эксперты отмечают, что особая позиция Будапешта по многим вопросам диссонирует с единой линией ЕС после начала конфликта на Украине, тормозя принятие радикальных мер против РФ или вынуждая ЕС смягчать антироссийские санкции. Тем не менее в целом Венгрия занимает исключительно прагматичную позицию и действует не столько в интересах России или ЕС, сколько в своих собственных интересах.