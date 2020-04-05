Канцелярия Бориса Джонсона сообщила, что ему проведут обычные анализы

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что политику проведут стандартные анализы, а его госпитализация связана с затяжной продолжительностью симптомов.
Как мы уже сообщали, премьер-министр был госпитализирован в качестве меры предосторожности. Речь идёт о стандартных анализах, —
привелисообщение представителя канцелярии в ТАСС.
Отмечается, что помощники премьера также сообщили о том, что госпитализация Бориса Джонсона не была экстренной. При этом премьер-министр продолжает свою работу на удалённом режиме.
Как писал NEWS.ru ранее, СМИ сообщили о госпитализации премьер-министра и подключении Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
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