Канцелярия Бориса Джонсона сообщила, что ему проведут обычные анализы

https://static.news.ru/photo/1ec0f0d6-779b-11ea-b076-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua /Xinhua/GlobalLookPress

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что политику проведут стандартные анализы, а его госпитализация связана с затяжной продолжительностью симптомов.

Как мы уже сообщали, премьер-министр был госпитализирован в качестве меры предосторожности. Речь идёт о стандартных анализах, — привели сообщение представителя канцелярии в ТАСС.

Отмечается, что помощники премьера также сообщили о том, что госпитализация Бориса Джонсона не была экстренной. При этом премьер-министр продолжает свою работу на удалённом режиме.

Как писал NEWS.ru ранее, СМИ сообщили о госпитализации премьер-министра и подключении Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.