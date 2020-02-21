Политический кризис, в котором оказалась Германия после земельных выборов в Тюрингии, может перейти с федерального на общеевропейский уровень. С 1 июля 2020 года страна станет председателем Евросоюза, на плечи которого ляжет не только бремя последствий Brexit, но и формирование бюджета ЕС. У партнёров ФРГ появляются обоснованные сомнения — может ли государство, раздираемое внутренними противоречиями, урегулировать противоречия внешние.

Уход с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) преемницы канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр на фоне сделки местного отделения партии с нерукопожатной «Альтернативой для Германии» в ходе выборов премьер-министра федеральной земли в Тюрингии обернулся проблемой для ХДС. В короткий срок правящей партии необходимо выбрать нового председателя, с которым она пойдёт на парламентские выборы 2021 года и последующие выборы канцлера. Кандидаты на лидерство от христиан-демократов официально не объявлены, однако речь, судя по всему, идёт о четырёх политиках с разными взглядами на будущее ХДС. Не исключено, что партию ждёт «разворот вправо» после многих лет дрейфования «влево», в чём неоднократно обвиняли Меркель.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние и на саму канцлерин: её позиции внутри страны могут ослабнуть, а вопрос досрочных парламентских выборов может стать актуален в любой момент. Эти факторы, по мнению экспертов, говорят о том, что внимание Берлина будет сконцентрировано на внутренних проблемах, а не на внешних.

Тем не менее, с 1 июля 2020 года Германия становится председателем в Евросоюзе. Стране, традиционно игравшей роль одного из трёх столпов, на которых стоит ЕС, после Brexit придётся поделить обязанности, ранее возлагавшиеся внутри объединения на Великобританию, с Францией. Роль ФРГ таким образом возрастает вдвойне, однако аналитики не уверены, что Берлину по силам с ней справиться.

Как отмечает директор Германского совета по международным отношениям Даниэла Шварцер, стране понадобится политическая воля, чтобы решить основные проблемы, которые стоят перед лицом Евросоюза. Прежде всего, это переговоры об отношениях с Великобританией, которые необходимо завершить до конца переходного периода 31 декабря 2020 года. Также на повестке стоит принятие бюджета ЕС на 2021-2027 годы и вопрос о многолетних финансовых рамках, которые определяют расходы Евросоюза на семилетний период как по отдельным направлениям политики, так и в целом. Кроме того, на немецкое председательство выпадет и проведение саммитов ЕС-Китай и ЕС-Африка.

При этом ещё до отставки Крамп-Карренбауэр Германию критиковали за недостаточное проявление лидерства в Евросоюзе. Так старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги Джуди Демпси считает, что крайне трудно определить видение Меркель в отношении дальнейшей экономической и политической евроинтеграции. По её мнению, этот фактор негативно скажется не только на Евросоюзе, но и на франко-германских отношениях в долгосрочной перспективе.

Франция — второй крупнейший игрок в ЕС после ФРГ, а её лидер Эммануэль Макрон неоднократно выступал с предложениями по реформированию политики Евросоюза, включая вопрос обеспечения безопасности объединения, отношений с Россией и США, а также принятие новых членов. По многим из этих вопросов он не находил понимания с Меркель. Вероятность усугубления раскола между двумя странами довольно велика: в Париже не раз обвиняли Берлин в пробуксовке обсуждения важных проблем. При этом действовать в одиночку без поддержки с немецкой стороны Франция также не сумеет.

Пока ХДС будет выбирать достойного кандидата на смену Меркель и определять дальнейший курс партии, принятие решений по европейским делам может «подвиснуть». Германия в настоящий момент не в состоянии предложить новое видение развития ЕС, а выработка подхода к решению проблем ЕС, вероятно, будет отложена на неопределённый срок.