Политический кризис, в котором оказалась Германия после земельных выборов в Тюрингии, может перейти с федерального на общеевропейский уровень. С 1 июля 2020 года страна станет председателем Евросоюза, на плечи которого ляжет не только бремя последствий Brexit, но и формирование бюджета ЕС. У партнёров ФРГ появляются обоснованные сомнения — может ли государство, раздираемое внутренними противоречиями, урегулировать противоречия внешние.
Уход с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) преемницы канцлера Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр на фоне сделки местного отделения партии с нерукопожатной «Альтернативой для Германии» в ходе выборов премьер-министра федеральной земли в Тюрингии обернулся проблемой для ХДС. В короткий срок правящей партии необходимо выбрать нового председателя, с которым она пойдёт на парламентские выборы 2021 года и последующие выборы канцлера. Кандидаты на лидерство от христиан-демократов официально не объявлены, однако речь, судя по всему, идёт о четырёх политиках с разными взглядами на будущее ХДС. Не исключено, что партию ждёт «разворот вправо» после многих лет дрейфования «влево», в чём неоднократно обвиняли Меркель.
Сложившаяся ситуация оказывает негативное влияние и на саму канцлерин: её позиции внутри страны могут ослабнуть, а вопрос досрочных парламентских выборов может стать актуален в любой момент. Эти факторы, по мнению экспертов, говорят о том, что внимание Берлина будет сконцентрировано на внутренних проблемах, а не на внешних.
Тем не менее, с 1 июля 2020 года Германия становится председателем в Евросоюзе. Стране, традиционно игравшей роль одного из трёх столпов, на которых стоит ЕС, после Brexit придётся поделить обязанности, ранее возлагавшиеся внутри объединения на Великобританию, с Францией. Роль ФРГ таким образом возрастает вдвойне, однако аналитики не уверены, что Берлину по силам с ней справиться.
Как отмечает директор Германского совета по международным отношениям Даниэла Шварцер, стране
При этом ещё до отставки Крамп-Карренбауэр Германию критиковали за недостаточное проявление лидерства в Евросоюзе. Так старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги Джуди Демпси считает, что крайне трудно
Франция — второй крупнейший игрок в ЕС после ФРГ, а её лидер Эммануэль Макрон неоднократно выступал с предложениями по реформированию политики Евросоюза, включая вопрос обеспечения безопасности объединения, отношений с Россией и США, а также принятие новых членов. По многим из этих вопросов он не находил понимания с Меркель. Вероятность усугубления раскола между двумя странами довольно велика: в Париже не раз обвиняли Берлин в пробуксовке обсуждения важных проблем. При этом
Пока ХДС будет выбирать достойного кандидата на смену Меркель и определять дальнейший курс партии, принятие решений по европейским делам может «подвиснуть». Германия в настоящий момент не в состоянии предложить новое видение развития ЕС, а выработка подхода к решению проблем ЕС, вероятно, будет отложена на неопределённый срок.
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