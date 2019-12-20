Едва отпраздновав проведение сделки по Brexit через британский парламент, Лондон начал продвигать мнение о том, что по итогу от «развода» больше пострадает Евросоюз, а точнее — диктовавшие правила игры Берлин и Париж. Тем не менее такая постановка вопроса больше похожа на попытку властей Соединённого Королевства выдать желаемое за действительное.

Выход Великобритании из ЕС (Brexit) был согласован в не самый удобный для союза момент: отношения между главами стран-лидеров — Германии и Франции — довольно напряжённые. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон расходятся не только по вопросам будущего устройства Евросоюза, но и по выстраиванию взаимоотношений с другими игроками. Лондон, ранее выступавший в зависимости от ситуации то буфером, то посредником между Берлином и Парижем, больше играть эту роль не будет. Теперь лидеры двух стран предоставлены сами себе, и разногласия между ними, вероятно, будут лишь увеличиваться.

Роль Лондона в делах ЕС не ограничивалась задачей примирения двух столиц: именно он отвечал за ведение дел с США и лоббировал интересы объединённой Европы в Вашингтоне. Продвигал он и экономические инициативы внутри Евросоюза. Кроме того, наряду с Германией Великобритания была одним из двух главных источников пополнения европейского бюджета. По подсчётам экономистов, ЕС потеряет порядка 76 млрд евро от Brexit. Финансовое бремя во многом ляжет на Германию, что вряд ли понравится налогоплательщикам страны, которые и так уже наблюдают за внутриполитическим кризисом в ФРГ, сопровождающим последний срок Меркель.

На фоне подобной ситуации в самой Великобритании сторонники Brexit стали продвигать идею о том, что по итогу от «развода» проиграет именно Евросоюз, в то время как Лондон станет «Сингапуром на Темзе» и будет торговать со всем миром, заменив французские вина австралийскими и выстроив крайне близкие отношения с США.

Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако такой сценарий слишком идеалистичен: ЕС был и остаётся главным торговым партнёром Великобритании. Страна импортирует порядка 50% продовольствия, больше половины из Евросоюза. Промедление с заключением торгового соглашения может негативно сказаться на внутреннем британском рынке. А от его условий во многом будут зависеть и цены на продукты в Соединённом Королевстве. Быстрое переориентирование на иные рынки тоже не самая простая задача. Необходимо учитывать производственные возможности других стран, начальную стоимость продукции, стоимость и длительность её доставки на британский рынок и другие факторы.

Существенно снизится и инвестиционная привлекательность страны. Если раньше бизнесменов работа в Великобритании заманивала едиными европейскими стандартами, английским языком и выходом на рынок ЕС, то в новых условиях стимулирующих факторов станет меньше. Если же говорить в целом, то новое соглашение по Brexit, которое продвинул премьер-министр Борис Джонсон, гораздо менее выгодно для Лондона, чем вариант, который безуспешно пыталась провести Тереза Мэй в парламенте страны. Доход британцев на душу населения снизится на 2,5%, или 2000 фунтов в год, в то время как при прошлом премьер-министре этот показатель составил бы 1,7%. Также в соглашении есть пункт о том, что Лондон обязан выплатить ЕС 33 млн фунтов в рамках транзитного периода до конца 2020 года.

Как отметила в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник центра британских исследований центра Европы РАН Кира Годованюк, в вопросе дальнейшей судьбы Великобритании очень многое будет зависеть от условий торговых соглашений, которые страна намерена заключить с Евросоюзом и США. По её словам, их результат на данном этапе крайне сложно прогнозировать. При этом эксперт ожидает, что Brexit повлечёт существенные изменения и внутри ЕС: ряд стран желал бы занять «вакантное место».

Очевидно, что выход Великобритании из Евросоюза повлечёт за собой перебалансировку сил внутри него, усилятся попытки со стороны Франции стать лидером, обострится конкуренция между Берлином и Парижем. На роль Соединённого Королевства, в том числе на его особый статус при выстраивании отношений с США, будет претендовать ряд стран, включая Италию и Ирландию. Пока сложно сказать, как распределятся силы. Страны Прибалтики и Польша всегда имели отдельную повестку в ЕС, у них тоже появится шанс занять особое место — как внутри Евросоюза для лоббирования интересов Восточной Европы, так и в трансатлантическом партнёрстве. Кира Годованюк старший научный сотрудник центра британских исследований центра Европы РАН старший научный сотрудник центра британских исследований центра Европы РАН

Эксперт подчеркнула, что существенную роль в развитии ЕС сыграет и новый состав Еврокомиссии. Она напомнила, что несмотря на транзитный период до конца 2020 года и необходимость выплат со стороны Великобритании в казну Евросоюза, у страны уже не будет представительства в Европарламенте.