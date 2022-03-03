Кадыров назвал чеченских бойцов «костью в горле» украинских пропагандистов

Чеченские бойцы стали «костью в горле» для украинских пропагандистов, поэтому те бросили на них все свои «фейкосилы», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, комментируя сообщения о количестве погибших чеченцев в ходе спецоперации на Украине.

Фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики. Заявляю, что за всё время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской Республики, к сожалению, двое сотрудников Минобороны РФ и шестеро ранены, — отметил он.

Кадыров добавил, что для чеченский бойцов после выполнения боевого приказа является важным оставить о себе положительное впечатление среди мирного населения. В качестве примера глава республики рассказал о том, как они помогли с продуктами и ночлегом местным женщинам и детям.

Мирное население может смело обращаться за помощью к нашим ребятам — помогут, накормят, отогреют, — заверил Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал обращение к украинским националистам и показал марш чеченских военных. Он заявил, что бойцы хотят покончить с ними «в одном месте и за раз», и попросил не сбегать.