Кадры пожара на нефтебазе после мощного взрыва в Николаеве появились в Сети

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press

Предположительные кадры пожара после сильного взрыва на нефтяной базе в украинском городе Николаев появились в Сети, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, возгорание началось в результате удара беспилотниками «Герань».

По словам главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате пожара жертв и пострадавших нет. В настоящее время экстренные службы борются с огнем. Где именно произошло возгорание, он не уточнил.

Тушим пожар. Без жертв, предварительно, — написал Ким в своем Telegram-канале.

Недавно стало известно, что несколько взрывов произошли в Одессе, Николаеве и Харьковской области. Украинские власти объявили воздушную тревогу в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее, 17 июля, украинская армия нанесла удары по Крымскому мосту. В результате атак надводных летательных аппаратов ВСУ был разрушен автодорожный пролет. В настоящее время реверсивное движение легковых автомобилей по мосту через Керченский пролив восстановлено, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.