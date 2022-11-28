Качиньский: ФРГ не будет сбивать летящие в Польшу российские ракеты

Фото: Tomasz Wiktor/Polska Agencja Prasowa/Global look press

Ярослав Качиньский

Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что немецкие военные не будут сбивать российские ракеты, летящие в Польшу, передает РИА Новости. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.

Эти ракеты, конечно, пригодятся в этой войне. В то же время, если речь идет о ракетах, применяемых под немецким руководством в Польше, то если они будут иметь дело со случайным происшествием с украинской ракетой, то есть вероятность, что будет возможным какое-то вмешательство, хотя успешность с технической точки зрения — минимальная, — сказал Качиньский.

15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Спустя некоторое время в Варшаве уточнили, что приземлилась одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил.

Польский МИД, в свою очередь, направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту. В документе Варшава «запросила у России разъяснения в связи с инцидентом с падением ракет в Пшеводуве». Тогда в дипведомстве отметили, что Минобороны России предоставило исчерпывающую информацию о непричастности Москвы к инциденту.