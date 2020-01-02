https://static.news.ru/photo/fd0c1042-2d58-11ea-b2b1-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Конте Фото: Cosimo Martemucci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер Италии Джузеппе Конте превзошёл ожидания большей части своих политических соперников, выдержав крах своего первого кабинета министров летом 2019 года. Но его вторая команда настолько слабая, что проблемы угрожают привести к очередной отставке чиновников в январе 2020-го.

В этом месяце могут начаться два отдельных голосования по избирательной реформе: одно призвано уменьшить число законодателей, а другое предлагает ввести в стране британскую систему первичного прохождения должности.

пишет Bloomberg. Предыдущий референдум досрочно отправил в отставку Ренци. Второй вариант поставит Конте под угрозу, так как проигравшая сторона, скорее всего, инициирует досрочные выборы,Bloomberg.

Кроме того, Конте обязан вступить в переговоры по нескольким важным вопросам, подчёркивающим противоречия между элитарной группой сторонников и её противниками среди сторонников премьера.