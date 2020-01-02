Премьер Италии Джузеппе Конте превзошёл ожидания большей части своих политических соперников, выдержав крах своего первого кабинета министров летом 2019 года. Но его вторая команда настолько слабая, что проблемы угрожают привести к очередной отставке чиновников в январе 2020-го.
В этом месяце могут начаться два отдельных голосования по избирательной реформе: одно призвано уменьшить число законодателей, а другое предлагает ввести в стране британскую систему первичного прохождения должности.
Предыдущий референдум досрочно отправил в отставку Ренци. Второй вариант поставит Конте под угрозу, так как проигравшая сторона, скорее всего, инициирует досрочные выборы, пишет Bloomberg.
Кроме того, Конте обязан вступить в переговоры по нескольким важным вопросам, подчёркивающим противоречия между элитарной группой сторонников и её противниками среди сторонников премьера.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Джузеппе Конте рассчитывает на работу своего правительства до завершения срока действующего парламента в 2023 году. По его словам, кабмин ожидает «марафон на три года», однако это не означает, что работа замедлится.