Изнасилованная женщина решила навестить мужа-извращенца в тюрьме

Француженка Жизель Пелико, пережившая десятилетия организованных изнасилований по вине бывшего мужа Доминика, заявила о намерении навещать его в тюрьме в рамках своего «процесса выздоровления», передает CNN. Женщина хочет посмотреть в глаза экс-супруга и спросить о мотивах страшных поступков.

В декабре 2024 года Доминик Пелико был признан виновным в том, что на протяжении почти десятилетия организовывал изнасилования своей жены десятками незнакомцев. Этот процесс вызвал широкий резонанс во Франции.

Ранее британская телеведущая Эшли Джеймс, корреспондент программы «Этим утром», впервые публично призналась, что в студенческие годы подверглась изнасилованию. Она заявила, что пережитое остается с ней ежедневно и является одним из самых страшных эпизодов в ее жизни.

Кроме того, в Индии 13-летняя девочка, познакомившаяся в соцсетях с молодым человеком, стала жертвой продолжительного насилия. После полугода переписки юноша заманил школьницу в гостиницу, где удерживал и насиловал ее на протяжении трех суток, после чего оставил в номере одну.