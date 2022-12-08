Издание Politico назвало самого влиятельного человека Европы Издание Politico назвало президента Украины Зеленского самым влиятельным человеком Европы

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы по версии издания Politico. При этом отмечено, что из-за лидерских качеств главы государства Запад игнорирует проблемы Украины. Зеленскому же удалось заставить Европу делать все, что он хочет.

Как пишет издание, Зеленский, используя социальные сети, традиционные СМИ, а также культурные институты Запада, сумел убедить лидеров западных стран, что «его битва — это также их битва», в результате чего Европа стала делать все, что хочет политик.

Лидерские качества Зеленского также означают, что любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика и социальные различия между украиноязычными и русскоязычными — игнорируются, — подчеркивает Politico.

Ранее американский еженедельный журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Кроме того, издание присудило это звание и «духу Украины». В сообщении говорится, что выбор 2022 года был самым четким на памяти редакторов. Как пишет Time, президент Украины «был повсюду» и «его информационное наступление изменило геополитическую систему погоды», вызвав волну действий, охватившую весь земной шар.

Годом ранее звания человека года по версии Time удостоился американский бизнесмен Илон Маск.