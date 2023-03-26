Итальянское СМИ уличили в русофобии из-за сравнений властей РФ с фашистами Посольство России обвинило итальянскую газету Corriere della Sera в разжигании русофобии

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Итальянская газета Corriere della Sera занимается разжиганием русофобских настроений и провокации, говорится в размещенном в социальных сетях диппредставительства открытом письме посольства РФ в Италии главному редактору издания. Дипломатов возмутила статья от 25 марта, где РФ сравнивается с «фашистской нацией», руководимой «фашистским режимом».

Вам, пожалуй, принадлежит сомнительное первенство среди других средств массовой информации Италии в выдвижении кощунственного тезиса о народе современной России как о «фашистской нации», руководимой «фашистским режимом». Если это сознательная провокация <...>, то вы, безусловно, добились своей цели, — говорится в документе.

Дипломаты напомнили, что СССР потерял 27 миллионов жизней своих граждан в борьбе с фашизмом, из-за чего это слово укоренилось в общественном сознании как синоним «человеконенавистнической расистской идеологии». В посольстве подчеркнули, что РФ продолжает бескомпромиссно бороться с подобной позицией, в том числе, когда она проявляется в политике других стран.

В посольстве призвали остановить «безответственное наклеивание ярлыков», чтобы не разжигать в итальянском обществе русофобские настроения, и напомнили, что не все итальянцы «склонны видеть „фашистов“ в россиянах».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад подражает фашистским режимам, в то время как РФ и Китай ведут прозрачное сотрудничество в военной сфере. По его словам, деятельность Пекина и Москвы ясны, в отличие от действий Вашингтона, который стремится создать военные союзы.