Путин: Запад строит новую ось наподобие фашистской

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Запад подражает фашистским режимам, в то время как РФ и Китай ведут прозрачное сотрудничество в военной сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, деятельность и сотрудничество Пекина и Москвы ясны, в отличие от действий Вашингтона, который стремится создать военные союзы.

Сами западные аналитики — не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии, — сказал Путин.

Президент добавил, что в новой стратегической концепции НАТО сказано о планах развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. кроме того, по словам Путина, там также сказано о планах создавать «глобальное НАТО».

Таким образом Путин прокомментировал статью The Washington Post о том, что укрепляющийся альянс России и Китая грозит перестройкой мирового порядка, в этой связи Вашингтону и их союзникам нужно быть готовыми. В публикации сказано, что Москва и Пекин едины в восприятии НАТО как угрозы безопасности государств: первая рассматривает расширение блока на восток как экзистенциальную угрозу, а второй опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО».