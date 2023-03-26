В США призвали ответить на растущий альянс России и Китая WP: США должны быть готовы ответить на набирающий силу альянс России и Китая

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское издание Washington Post призывало США и их союзников быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и КНР. По мнению СМИ, данный альянс может изменить мировой порядок.

Этот растущий альянс между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками Америки способен изменить мировой порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям, — подчеркивается в публикации.

В Washington Post считают, что Москву и Пекин объединяет «опасение окружения» со стороны США и НАТО. При этом, уверены в издании, Пекин поступает с Вашингтоном также, как в 1970-е годы США поступили с СССР, противопоставив Китай Москве.

Россия, оставшись без западных рынков, нуждается в Пекине, чтобы увеличить экспорт нефти, газа и зерна, а также обеспечить импорт ряда западных товаров, отмечается в статье. В такой ситуации у Запада есть возможность попытаться убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, чтобы он повлиял на президента РФ Владимира Путина и добился завершения украинского конфликта, заключили в издании.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтону сейчас должно быть не до смеха, вспомнив высказывания президента США Джо Байдена о сближении России и Китая. В конце 1990-х годов Байден, который тогда был сенатором США, рассказал о своем разговоре с представителями России, пригрозившими «задружиться с Китаем» в случае расширения западной экспансии на восток. По словам Пушкова, будущий американский президент, «еле сдерживаясь», пожелал Москве успехов.