Пушков вспомнил насмешку Байдена о России Член СФ Пушков напомил Байдену насмешки о возможности сближения России и Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Вашингтону сейчас должно быть не до смеха. Такое предположение сделал член Совета Федерации Алексей Пушков, вспомнив высказывания президента США Джо Байдена о сближении России и Китая. Своим взглядом на ситуацию российский политик поделился с подписчиками личного Telegram-канала.

Пушков вспомнил, что в конце 1990-х годов Байден, который тогда был сенатором США, рассказал о своем разговоре с представителями России, пригрозившими «задружиться с Китаем» в случае расширения западной экспансии на восток. По словам Пушкова, будущий американский президент, «еле сдерживаясь», пожелал Москве успехов и предложил в случае неудачи подружиться с Ираном.

Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем. В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов, — написал Пушков.

Джо Байден, комментируя визит товарища Си в Москву, заявил, что сближение РФ и КНР «сильно преувеличено», а США гораздо успешнее формируют альянсы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад недружественно отреагировал на визит Си Цзиньпина в Москву. Он подчеркнул, что для Кремля важен результат этого визита, а не реакция на него других стран.