Песков рассказал о враждебности Запада из-за переговоров Путина и Си Песков: реакция Запада на визит Си Цзиньпина в Москву была враждебной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2

Коллективный Запад недружественно отреагировал на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что для Кремля важен результат этого визита, а не реакция на него других стран, передает РИА Новости.

Главное не реакция на Западе все-таки, а главное — результаты тех переговоров, которые состоялись. Главное — это результаты самого государственного визита. Что касается реакции стран коллективного Запада, то, собственно, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет, — сказал Песков.

Он отметил, что переговоры российского и китайского лидеров были весьма насыщенными. По их итогам были подписаны две декларации, из них особую важность представляет та, которая посвящена дальнейшему углублению российско-китайских отношений, сообщает ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи не обсуждали предлагаемый Киевом план урегулирования конфликта на Украине. При этом они обменялись мнениями относительно положения китайского мирного плана.