Итальянский премьер Драги подтвердил свое намерение уйти в отставку

Фото: Maurizio Brambatti Bt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил свое намерение покинуть пост, передает РИА Новости. Соответствующее заявление он сделал во время заседания парламента.

Я прошу приостановить заседание. Потому что я отправляюсь к президенту республики [Серджо Матарелла], чтобы сообщить о своих намерениях (уйти в отставку. — NEWS.ru ), — сказал Драги.

На прошлой неделе Драги уже подавал прошение об отставке, которое отклонил президент республики Серджо Маттарелла, так как формально правительство не утратило поддержку парламентского большинства. К случившемуся политическому кризису привело неучастие одной из правящих партий — «Движения пяти звёзд» — в голосовании по вопросу о доверии, увязанному с принятием законопроекта, положения которого не устраивали представителей партии.

20 июля Драги поставил вопрос о вотуме доверия кабмину после выступления в сенате Национального парламента. Выступая перед сенаторами накануне, политик не подтвердил свой уход в отставку, призвав к «восстановлению пакта доверия» между партиями.