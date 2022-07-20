Итальянский премьер поставил вопрос о вотуме доверия правительству

Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги выдвинул вопрос о доверии правительству после выступления в Сенате национального парламента, передает РИА Новости. Ранее выступая перед сенаторами Драги не подтвердил свою отставку и призвал к «восстановлению пакта доверия» между партиями. Действующий премьер также отметил, что останется во главе правительства только при условии сохранения широкой коалиции.

Отмечается что ведущие партии итальянского парламента «Движение пяти звезд» и «Лига» пока не получили прямого указания руководителей, как голосовать по вопросу о доверии правительству.

14 июля Драги заявил о намерении подать в отставку. Решение было принято после того, как в голосовании о принятии дискуссионного пакета законопроектов отказался участвовать один из членов правящей коалиции — «Движение пяти звезд».

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку Драги. Глава государства попросил его сначала выступить в парламенте, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.