Президент Италии не принял отставку премьер-министра Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьер-министра Драги

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги, передает Reuters со ссылкой на заявление администрации президента. Президент попросил премьера сначала выступить в парламенте, чтобы дать оценку сложившейся ситуации.

Глава итальянского государства отклонил отставку премьер-министра Марио Драги и попросил его обратиться к парламенту, чтобы получить четкое представление о политической ситуации, — говорится в заявлении канцелярии президента Серджио Маттареллы.

Ранее 14 июля Драги заявил, что подаст в отставку с поста главы правительства, об этом он сообщил на заседании Совета министров. Решение было принято после того, как в голосовании о принятии дискуссионного пакета законопроектов отказался принять участие один из участников правящей коалиции — «Движение пяти звезд».

Отмечается, что «Движение пяти звезд» выступило против принятия декрета по сглаживанию инфляции и снижению цен на энергоресурсы. Итальянские аналитики указывали, что критика пакета документов обуславливалась не его содержанием, а распрями в правящей коалиции.