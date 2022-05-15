Италия выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Маттео Сальвини / Фото Massimo Di Vita/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава итальянской партии «Лига», которая входит в правящую коалицию, Маттео Сальвини сообщил, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО необходимо отложить, об этом передаёт газета il Fatto Quotidiano. Он также добавил, что передача Украине вооружения не поможет мирному разрешению ситуации.

Сейчас не время для таких решений. Всё, что отдаляет мир, должно быть поставлено в лист ожидания, — сказал Сальвини о расширении НАТО.

15 мая власти Финляндии официально объявили о своём намерении подать заявку на членство в НАТО, совместное заявление об этом сделали президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в Президентском дворце в Хельсинки. Ожидается, что парламент Финляндии одобрит решение в ближайшие дни.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что большая часть населения Турции не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что население страны требует от властей заблокировать приём новых членов а Альянс. Чавушоглу отметил, что скандинавские страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК) и её сирийское подразделение «Силы народной самообороны» (СЕС), которую Анкара называет террористической организацией.