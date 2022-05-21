Италия предложила план мирного урегулирования на Украине Глава МИД: Италия предложил привлечь к мирному урегулированию на Украине ЕС, ОБСЕ и ООН

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Итальянские дипломаты разработали план мирного урегулирования на Украине. Он предусматривает создание международной группы содействия с участием ЕС, ОБСЕ и ООН, рассказал изданию La Stampa глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Он пояснил, что до сих пор посредниками в урегулировании ситуации пытались выступать только отдельные страны. В Риме считают, что необходимо привлечение крупнейших международных институтов.

В центре проекта — международная группа содействия, в которой центральными участниками будут ООН, ЕС и ОБСЕ, — сказал министр.

Их участие, по мнению Ди Майо, позволит добиться поставленных целей, первой из которых является достижение локальных перемирий. Затем необходимо провести работу по полному прекращению огня, вопросу нейтральности Украины и заключению мирного договора.

Глава МИД добавил, что сейчас переговоры между Россией и Украиной не ведутся, поэтому необходима именно коллективная инициатива на международном уровне, а не отдельные попытки убедить президента РФ Владимира Путина начать диалог.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно, но это зависит от позиции Киева. В приостановке диалога он обвинили американских кураторов президента Украины Владимира Зеленского.

В МИД России также отметили, что переговоры поставлены на паузу по инициативе украинской стороны. Москва ответит положительно, как только Киев выразит готовность к её продолжениям.