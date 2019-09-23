https://static.news.ru/photo/c56a157c-de15-11e9-bee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Истребители НАТО в рамках миссии воздушной полиции сопроводили российские военные самолёты в небе над Балтикой. По данным литовского минобороны, всего машины поднимались в воздух шесть раз в течение недели.

Военные проводили самолёт разведки А-50 и два истребителя Су-27, летевшие с материковой части России в Калининградскую область, 16 сентября. 17 сентября те же действия были произведены с бомбардировщиками Ту-160, осуществившими перелёт в Калининградскую область и обратно.

18 сентября НАТО зафиксировало в небе разведчик А-50. 19 сентября — грузовой самолёт Ан-12. 20 сентября военные сопроводили истребитель Су-30.

В Минобороны Литвы подчеркнули, что в большинстве случаев российские военные самолёты летели без планов полётов, с отключённым транспондером. Машины также не поддерживали связь с Региональным центром управления полётами, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил о наличии у Соединённых Штатов плана по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области. При этом он отказался раскрыть подробности стратегии.