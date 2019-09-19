Командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил о наличии у Соединённых Штатов плана по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.
Мы тренируемся для этого, и если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы, — сказал военный на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.
При этом он отказался раскрыть подробности стратегии США по прорыву ПВО Калининградской области, однако издание
Ранее News.ru писал о том, что большинство жителей ЕС (от 53 до 85%) в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы сохранить нейтралитет. Например, в Польше 45% населения хотели бы не занимать ничью сторону, а в Словакии 20% респондентов поддержали бы Россию.