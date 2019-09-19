https://static.news.ru/photo/77d663b8-c620-11e9-891b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Командующий ВВС США в Европе Джеффри Харриган заявил о наличии у Соединённых Штатов плана по прорыву противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области.

Мы тренируемся для этого, и если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы, — сказал военный на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.

При этом он отказался раскрыть подробности стратегии США по прорыву ПВО Калининградской области, однако издание Breaking Defense предположило, что речь идёт об операции, предполагающей одновременное воздействие на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами. Кроме того, против врага могут быть использованы киберсредства и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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