Испанского танцора фламенко задержали по подозрению в торговле наркотиками

https://static.news.ru/photo/07d95d2a-34a3-11eb-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Global Look Press

Известный испанский хореограф и танцор Рафаэль Амарго задержан полицией в Мадриде, его подозревают в причастности к наркоторговле.

Правоохранители считают, что Амарго торговал метамфетином и мефедроном. В ходе обысков в двух его домах полиция нашла около 80 граммов мефедрона, сообщает Europa Press.

Задержали танцора в момент, когда он выходил из репетиционного зала. Расследование по этому делу засекречено, предполагается, что в ближайшее время танцору предъявят обвинения в принадлежности к преступной группировке и участии в наркотрафике.

На вечер 3 декабря запланирована премьера спектакля «Йерма» по мотивам произведения Федерико Гарсии Лорки с участием Амарго, пока сообщений об отмене премьеры не поступало.

Ранее сотрудники бельгийской полиции обнаружили спрятанный в пяти контейнерах в порту Антверпена груз кокаина. Как передавал NEWS.ru, вес груза составил более 11 тонн, это крупнейшая партия наркотиков, которую когда-либо удавалось изъять правоохранителям. Приблизительную стоимость груза оценивают в €450 млн. По одной из версий, кокаин из Антверпена должен был отправиться в Нидерланды.