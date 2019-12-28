https://static.news.ru/photo/e0409186-2b2d-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joerg Reuther/imageBROKER.com/Global Look Press

Правительство Испании приняло решение о высылке трёх представителей дипмиссии Венесуэлы. Таким образом кабмин ответил на признание временным правительством республики персонами нон грата испанских дипломатов.

При этом Мадрид выразил желание сохранить тесные отношения между двумя странами и полностью поддерживает демократическую волю государства, передаёт ТАСС.

Испания категорически отвергает любые намёки на предполагаемое желание вмешиваться во внутренние политические дела Боливии, — отметили в кабмине.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Группа Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

Ранее NEWS.ru писал, что Группа Лимы осудила власти Венесуэлы за гибель офицера Боливарианских ВС.