Испания два дня не фиксировала смерти от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b03c7628-a4fc-11ea-9592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Испании объявило, что 1–2 июня не скончался ни один заражённый коронавирусом житель. Впервые после обострения эпидемиологической ситуации в марте 2020 года страна прожила без жертв COVID-19 два дня подряд.

По информации «Интерфакса», количество выявленных пациентов с инфекцией выросло на 137 за последние сутки, приблизившись к 240 тысячам человек.

Испания — одна из наиболее пострадавших стран Европы, где жертвами пандемии стали 27 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, распространившийся из Китая коронавирус за полгода поразил не менее 6,27 миллиона человек, став мировой пандемией. Инфекция стала причиной смерти более 375 тысяч пациентов, треть из которых — жители США.