Британец Алекс Кинг, известный по возможной инсценировке своего отравления нервно-паралитическим веществом в ресторане Солсбери, приговорён к семи с половиной годам тюрьмы за изнасилование, совершённое 12 лет назад, сообщают в полиции Лондона.
Алекс Кинг <...> был приговорён 17 декабря к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершённым в 2007 году, — говорится в пресс-релизе полиции.
A man has been jailed after pleading guilty to a rape in central #London in 2007.
Alex King, 43 (12.07.76) of no fixed address was sentenced on Tuesday, 17 December at Southwark Crown Court to seven and a half years’ imprisonment.
Кинг познакомился со своей жертвой рядом с ночным клубом в июле 2007 года. Он изнасиловал девушку, когда она была без сознания, при этом его друг снимал происходившее на камеру мобильного телефона. Позже сам Кинг записал подобное видео у себя дома, приводит Daily Mail слова прокурора Пола Кейси.
В августе того же года запись обнаружила сожительница Кинга и обратилась в полицию, сообщает издание.
Ранее NEWS.ru писал, что очередное отравление в британском Солсбери, которое произошло в ресторане, могло быть розыгрышем. В нем якобы пострадала уроженка России Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг.