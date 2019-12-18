https://static.news.ru/photo/4bd50cec-21ba-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Алекс Кинг Фото: met.police.uk

Британец Алекс Кинг, известный по возможной инсценировке своего отравления нервно-паралитическим веществом в ресторане Солсбери, приговорён к семи с половиной годам тюрьмы за изнасилование, совершённое 12 лет назад, сообщают в полиции Лондона.

Алекс Кинг <...> был приговорён 17 декабря к семи с половиной годам тюремного заключения в связи с изнасилованием, совершённым в 2007 году, — говорится в пресс-релизе полиции.

A man has been jailed after pleading guilty to a rape in central #London in 2007.



Alex King, 43 (12.07.76) of no fixed address was sentenced on Tuesday, 17 December at Southwark Crown Court to seven and a half years’ imprisonment.



More info: https://t.co/w2jQ2lkf8W — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 18 декабря 2019 г.

Кинг познакомился со своей жертвой рядом с ночным клубом в июле 2007 года. Он изнасиловал девушку, когда она была без сознания, при этом его друг снимал происходившее на камеру мобильного телефона. Позже сам Кинг записал подобное видео у себя дома, приводит Daily Mail слова прокурора Пола Кейси.

В августе того же года запись обнаружила сожительница Кинга и обратилась в полицию, сообщает издание.

Ранее NEWS.ru писал, что очередное отравление в британском Солсбери, которое произошло в ресторане, могло быть розыгрышем. В нем якобы пострадала уроженка России Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг.