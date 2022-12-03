Импорт российского газа в Италию упал почти на 99%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импорт газа из России в Италию снизился на 98,7% по сравнению с 2021 годом., пишет издание Il Sole 24 Ore. В октябре объем импортируемого российского газа составил 31 млн куб.м, тогда как год назад он был равен 2,29 млрд куб.м.

В публикации отмечается, что из-за теплой погоды и более экономного использования электроэнергии потребление газа в Италии в октябре снизилось на 1,35 млрд куб м., что на 24,2% меньше прошлогоднего показателя. Всего за 10 месяцев текущего года Италии получила 60,8 млрд куб.м топлива. При этом почти треть этого объема (19,3 млрд куб.м) составил импорт из Алжира.

Ранее Италия получала из России примерно 29 млрд куб. м газа ежегодно. Этот объем составлял примерно 40% потребностей страны в газе. По данным местных властей к настоящему времени потребность Италии в российском газе сократилась в два раза.

Как сообщалось ранее, Финляндия попала в нелепую ситуацию из-за закупок российского газа. Договор о поставках топлива был заключен между Москвой и Хельсинки на условиях «бери или плати», что подразумевает обязательную закупку определенного объема СПГ. Если Финляндия откажется от топлива, то она все равно должна будет оплачивать газ, не получая его.