Хранилища газа в ЕС заполнены более чем на 80% к началу года Представитель Еврокомиссии Макфи: хранилища газа в ЕС заполнены на 83% к началу года

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Газохранилище

Хранилища газа в ЕС к началу января 2023 года заполнены более чем на 80%, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи. По его словам, которые приводит РИА Новости, спрос на топливо среди европейцев существенно снизился из-за теплой погоды.

У меня нет точных цифр сейчас, последняя цифра была 83%. Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен, — заявил политик.

Сейчас на долю России приходится только около 9% общего количества топлива, поставляемого в ЕС, пишет ABCNews.

Опасаясь зимнего дефицита, 27 стран ЕС в прошлом году начали запасаться газом. К сентябрю совместные запасы газа выросли до 82%, что значительно превышает планку в 80%, установленную на ноябрь. Потребление газа также снизилось на 20% с августа по ноябрь из-за резкого роста цен.

Ранее данные Gas Infrastructure Europe подтверждали, что закачка газа в европейские подземные хранилища за декабрь 2022 года стала рекордной для этого месяца с 2011-го. Запасы топлива в хранилищах Европы на 31 декабря выросли до 83,3%, что на 13,4% выше, чем в среднем на эту дату в последние пять лет.