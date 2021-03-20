Хомяк по кличке Сталин спас свою хозяйку при помощи насилия

https://static.news.ru/photo/2d1f4c3c-8a18-11eb-9d56-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку по имени Андреа Лэнг, проживающую в Великобритании. Для этого животному, названному в честь «вождя народов», пришлось применить насилие.

Хомяк укусил женщину за палец. После этого поражённый Сталиным орган распух, из него пошёл гной. Лэнг обратилась к врачу, и доктор прописал её антибиотики. Некоторое время спустя хозяйка Сталина заметила, что на руках у неё появились синяки. Она задумалась, не связано ли это с делишками Сталина. В больнице медики сказали британке, что у неё опасно высокий уровень свёртываемости белка в крови, вызванный недугом, повышающим риск возникновения тромбов.

Женщина никогда не узнала бы об этом, если бы не хомяк. Поэтому Сталин был прощён. Можно сказать, реабилитирован. Теперь Лэнг называет его «Доктор Сталин». Но касается хомяка она теперь только в перчатках. Видимо, страх остался.

Я очень благодарна хомяку за то, что он меня укусил. Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови, — цитирует женщину Daily Star.

Как ранее передавал NEWS.ru, десятилетний британец Джек Сейдж играл с хомяком и заразился от него пневмонией. При этом врачи не могли поставить ему диагноз два месяца, а лечиться малышу пришлось почти 12 месяцев.