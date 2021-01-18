Холода в Европе достигли рекордных значений

https://static.news.ru/photo/16dc6832-59a4-11eb-b00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Eckel via www.imago-image/www.imago-images.de

На территории Европы установилась морозная погода. В некоторых районах зафиксированы рекордно низкие показатели столбиков термометров.

Так, в некоторых районах Польши 18 января температура опустилась ниже 28 градусов по Цельсию. Стоит заметить, что последний раз такие показатели фиксировались почти 11 лет назад. Из-за сильного мороза на двух вокзалах даже лопнули железнодорожные пути, что привело к задержкам в отправлении и прибытии поездов.

В Чехии же 18 января была самая холодная ночь за текущий год. Температура опустилась до 20 градусов мороза во многих районах страны.

В Германии в период с 16 по 17 января сильный снегопад повалил десятки деревьев и стал причиной множества ДТП, а в Стамбуле выпавший снег практически парализовал движение транспорта в городе.

Также на прошлой неделе в Испании были зафиксированы рекордные значения непогоды для этой страны. К примеру, в двух провинциях температура составила 20 градусов ниже ноля. При этом непогода коснулась также районов, где даже зимой было достаточно тепло — Валенсия, Барселона, Севилья и Мурсия, передает Associated Press.

Тем временем, как писал NEWS.ru, тёплый воздух с Атлантики, который принесёт потепление в Центральную Россию, в том числе и в Москву, придёт в РФ 21 января. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По её словам, уже 22 января дневная температура должна повыситься до четырёх градусов тепла и выше.

Паршина добавила, что аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится 18 и 19 января.