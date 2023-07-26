Опубликовано видео, как одесситки делают «коктейли Молотова» в 2014 году Ходаковский выложил видео, как одесситки делают «коктейли Молотова» в 2014 году

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Twitter.com/Global Look Press

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский выложил в Telegram видео, на котором запечатлены жительницы Одессы, собирающие коктейли Молотова перед трагедией в Доме профсоюзов в 2014 году. Он назвал видео «самым страшным, что видел в жизни».

Камера запечатлела, как 2 мая 2014 года обычные одесситки наполняют бутылки зажигательной смесью, которая вскоре будет сжигать живых людей. Буднично, почти весело, — как будто картошку на поле перебирают, — написал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ранее заявила, что день трагических событий в Одессе, где 2 мая 2014 года при беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов погибли около 50 человек, должен сохраниться в народной памяти. Как сообщила депутат, эту дату необходимо вспоминать ежегодно.

Парламентарий также предложила приурочить к 2 мая все события, когда российские граждане за рубежом были каким-то образом наказаны за то, что они продвигали русский язык и культуру своей страны. По мнению Журовой, этот день необходимо сделать официальной памятной датой, дав ей название, например, «День борьбы против русофобских настроений» или «День против отмены России».