В Госдуме предложили учредить новый национальный день Депутат Журова предложила сделать день трагедии в Одессе официальной памятной датой в России

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Участники акции «Помним» движения «Антимайдан» у здания посольства Украины держат портреты людей, погибших при пожаре 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе

День трагических событий в Одессе, где 2 мая 2014 года при беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов погибли около 50 человек, должен сохраниться в народной памяти, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Как сообщила депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня», эту дату необходимо вспоминать ежегодно.

«Разговоры о важном», которые проходят в школах, могли бы открывать события этого дня ученикам. Но можно сделать еще кое-что: упомянуть не только это событие, а объединить похожие случаи русофобии, которые были на Украине и в других странах, — подчеркнула Журова.

Парламентарий также предложила приурочить к 2 мая все события, когда российские граждане за рубежом были каким-то образом наказаны за то, что они продвигали русский язык и культуру своей страны. По мнению Журовой, этот день необходимо сделать официальной памятной датой, дав ей название, например, «День борьбы против русофобских настроений» или «День против отмены России».

Ранее Журова назвала заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности уничтожить Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области «стрельбой себе в ногу». Она пояснила, что Украина считает эти территории своими, а значит, готова бомбить собственных граждан.