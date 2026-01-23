«Хочет стать фюрером»: экс-нардеп об амбициозных планах Зеленского на ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к роли верховного лидера объединенной Европы, чтобы завоевать континент для последующей войны с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, такие амбиции объясняются поддержкой части глобалистских кругов.

В последнее время Зеленский говорит, что украинцы могли бы воевать за Гренландию, что он хочет сделать Украину основой объединенных сил Европы. Зачем это все? Затем, что есть часть глобалистов, которая хотела бы видеть его лидером. О чем идет речь? Явно костюмчик на нем уже тесноват, так сказать, гауляйтера. Он хочет стать фюрером, а для этого надо реально завоевать Европу. В таком виде, в котором ЕС есть сейчас, он не способен напасть на Россию, — пояснил Олейник.

По его словам, планы Зеленского уже встречают сопротивление ряда европейских лидеров. Он также отметил, что история знает неудачные примеры, когда Европа начинала войну против России.

Мы знаем минимум два примера, когда Европа начинала войну с РФ: во времена Наполеона и [Адольфа] Гитлера. В ЕС идут неоднозначные оценки таким планам Зеленского. Но, например, известна позиция Виктора Орбана (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru), которую он публично озвучил: «Мы сделаем все для того, чтобы Украина никогда не была даже членом Евросоюза», — подытожил Олейник.

Ранее Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Венгрия не позволит Украине вступить в Евросоюз. Так он прокомментировал распространяемую ЕК дорожную карту, в которой говорится, что Киев станет частью объединения уже в следующем году.